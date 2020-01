Daspo urbano all'abusivo di piazzale Berlinguer

ALESSANDRIA - Mercoledì 22 gennaio il Questore di Alessandria Michele Morelli ha emesso un Daspo Urbano nei confronti di un ventiduenne marocchino residente ad Alessandria.

Il giovane era stato segnalato al Prefetto per aver esercitato più volte l'attività di parcheggiatore abusivo in piazzale Berlinguer. Il ventiduenne, con precedenti per reati contro il patrimonio e contro l’incolumità individuale, è stato sanzionato in più occasioni per manifesta ubriachezza.

Con il Daspo Urbano, gli viene interdetto l'accesso all'area di piazzale Berlinguer e nelle aree urbane individuate dal Regolamento Comunale per dodici mesi.