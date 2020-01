Il vescovo, i giornali, il santo protettore

ALESSANDRIA - In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il vescovo di Alessandria, monsignor Guido Gallese, è stato in visita alla redazione del "Piccolo". Un'ora di conversazione con i giornalisti per parlare di comunicazioni sociali e importanza dell'informazione. Il vescovo ha anche raccontato quando, da parroco di sei parrocchie, redigeva il bollettino parrocchiale, in tempi in cui internet era un sogno.