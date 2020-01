Incendio in uno stabile abbandonato in Via Palermo

Tutto è partito al piano terra del condominio abbandonato dove sarebbero state incendiate masserizie, le conseguenze di quel gesto hanno poi coinvolto tutto lo stabile. Sono stati tratti in salvo una donna e il suo compagno grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.

Non è ancora chiaro se il fuoco sia stato acceso dai due per scaldare quell’ambiente, oppure se sia stato appiccato da qualcun altro.