Uspidalet, ecco i vincitori della Lotteria di Natale

ALESSANDRIA - Ecco tutti i biglietti 'fortunati' della Lotteria di Natale della Fondazione Uspidalet: giovedì pomeriggio, nella sede dell'associazione in ospedale, si è infatti svolta l'estrazione di 900 biglietti per altrettanti premi.

Quanto raccolto ha permesso di devolvere oltre 17.500 euro al progetto “Una guida per le Neuroscienze: il chirurgo che naviga” per l’acquisto di un sistema di imaging 2D e 3D a visioni multipiano per la Neurochirurgia dell’Ospedale di Alessandria, diretta dal dottor Andrea Barbanera. Uno strumento che permetterà di realizzare interventi estremamente precisi, oltre ad essere all’avanguardia nelle fasi pre e post operatorie per il controllo e il monitoraggio della procedura neurochirurgica.