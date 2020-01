Un Master per diventare manager dei servizi sociali

ALESSANDRIA - Restano poco meno di due mesi di tempo - la scadenza per la presentazione della domanda d’ammissione è infatti fissata alle ore 20 del prossimo 16 marzo, con un numero minimo di 12 studenti e un massimo di 35 - per partecipare al Master in “Management per il coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e socio-assistenziali” lanciato dal Digspes dell’Università del Piemonte Orientale.

Obiettivo, sviluppare competenze e abilità nell'esercizio delle funzioni di management e coordinamento di servizi sanitari (quali i servizi sociali aziendali) e di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali (enti gestori).



L’assistente sociale della Sanità, come evidenziato dalla giunta regionale nel 2018, “opera nei servizi pubblici, privati e accreditati del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, opera nelle Commissioni della medicina legale e nelle diverse unità di valutazione multidimensionali, negli Uffici tutele, negli ospedali e in tutte le situazioni di fragilità o a rischio di esclusione sociale ed emarginazione”.