Schianto frontale, un morto e una ferita

SALE - È di un morto e una ferita in gravi condizioni il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa sera, poco dopo le 20, sulla strada provinciale 85 che da Castelnuovo conduce a Sale.

Lo schianto si è verificato tra una Renault Megane, condotta da un nordafricano di cui al momento non si conoscono le generalità, e una Golf alla cui guida si trovava una ragazza di 24 anni di Valenza.



Quando sono arrivati i soccorsi per l’uomo non c’era più niente da fare, le lesioni sono risultate fatali. La ragazza è stata invece trasportata all’ospedale di Alessandria in codice rosso.



Sul posto, oltre ai medici del 118, anche i Carabinieri che stanno verificando le cause esatte dell’accaduto. Sembra che si sia trattato di un impatto frontale. La Megane potrebbe aver sbandato, forse anche a causa della velocità, finendo contro l’auto della 24enne. Al momento, però, i rilievi e gli accertamenti per identificare la vittima sono ancora in corso.