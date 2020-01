“After Miss Julie”: in scena Lino Guanciale e Gabriella Pession

ALESSANDRIA - Dopo il successo della serie tv La Porta Rossa, Lino Guanciale e Gabriella Pession sono i protagonisti di After Miss Julie, una trasposizione moderna e seduttiva del classico di Strindberg, costruita attorno alla figura di Miss Julie, nata e cresciuta in una famiglia dell’alta società inglese. Lo spettacolo andrà in scena martedì 21 gennaio alle 21 al Teatro Alessandrino di via Verdi.

Julie vuole fuggire dalla sua vita di agio ed ipocrisie; vittima dell’eredità della sua anacronistica posizione, è una outsider della nuova società europea. I rapporti tra classi, l’emancipazione femminile e la liberazione sessuale sono temi centrali dell’opera. Il tutto crea un’immagine che racconta un’epoca e una singolare storia emotiva, per tanti particolari ancora molto vicina a noi. Di Patrick Marber, regia di Giampiero Solari.



Clicca qui per i biglietti