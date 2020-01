"La mia Bohème", il testo di Buarné rivive nel suo teatro

CASTELNUOVO BORMIDA — “La mia Bohème” – spettacolo che fa parte della rassegna in programma al Piccolo Teatro di Castelnuovo Bormida – è un racconto, o meglio, un vero e proprio flusso di coscienza e di considerazioni molto intime sul mestiere dell'attore, del teatro e della vita, come Enzo Buarné la intendeva. Insomma, un manifesto del Teatro del Rimbombo, compagnia teatrale che è stata fondata nel 1990 proprio da Buarné e che salirà sul palco del teatro di piazza Marconi 4. Gli appuntamenti saranno tre: stasera (venerdì 17 gennaio) alle 21.00 e domani (sabato 18 gennaio) alle 18.00 e alle 21.00.

“La mia Bohème” è stato scritto da Enzo Buarné nel 1992, portato in scena per pochi anni, dal 1992 al 1995, poi rimasto custodito in un cassetto come un tesoro. Laura Gualtieri e Andrea Robbiano lo riportano ora alla luce, con la cura, la delicatezza e l'ironia a cui ci hanno abituati in questi anni. Il pubblico diventa coscienza, interlocutore, amico. Robbiano vestirà i panni di Simone Valentino, mentre Laura Gualtieri sarà Carmen, padrona della stanza presa in affitto dall’attore.

La filosofia principale del Rimbombo è il lavoro sul gruppo prima di ogni rappresentazione per far sì che si crei un’aura sacra all’interno del palcoscenico in modo che possa avvenire la magia dello spettacolo. Irrinunciabili sono la coralità, la gestualità, il simbolismo, le voci che contribuiscono in modo immediato alla riuscita della comunicazione con il pubblico togliendo possibilmente le barriere e arrivando direttamente nel profondo di sé: questo l’obiettivo da raggiungere.

Ingresso 10 euro. Possibilità di acquistare un abbonamento a 35 euro (valido per 4 ingressi, utilizzabili anche per due persone nella stessa serata). Info e prenotazioni al numero 339 3055082 (anche tramite WhatsApp) o via mail a piccoloteatroenzobuarne@gmail.com.