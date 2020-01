In ospedale la Cerimonia di Sant’Antonio

ALESSANDRIA - In occasione della giornata di Sant’Antonio, venerdì 17 gennaio, dopo la Santa Messa che, come da tradizione, viene celebrata del vescovo Guido Gallese, i dipendenti andati in pensione diventano i protagonisti della cerimonia di consegna delle benemerenze.

Il programma della giornata

ore 17

Santa Messa presieduta da Mons. Guido Gallese, vescovo della Diocesi di Alessandria

ore 17,50

Inaugurazione dell’Atrio di Via Venezia

ore 18

Consegna delle Benemerenze ai Dipendenti in pensione

ore 19

Aperitivo offerto da Amos ristorazione

Resta visitabile negli orari di apertura della Biblioteca Biomedica (8.30-16.30 da lunedì a venerdì) fino al 24 gennaio la Mostra

di libri antichi dalla collezione della Biblioteca Biomedica Cura, Ambiente, Cultura: trasmissione del Sapere nel fondo antico dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria (nei locali della Biblioteca Civica dal 27 gennaio al 7 febbraio).



Clicca qui per il programma completo