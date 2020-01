"Blasé", nel monologo di Puleio una società che si appiattisce

ARQUATA SCRIVIA — Il frutto della collaborazione avviata da tempo fra il teatro della Juta di Arquata Scrivia e il collettivo teatrale Officine Gorilla di Alessandria sarà tangibile e apprezzabile stasera, venerdì 17 gennaio sul palco del teatro arquatese con lo spettacolo “Blasé”. Alle 21.00 in scena un monologo scritto e diretto da Luca Zilovich e interpretato da Michele Puleio.

Blasé è la tendenza della società a far apparire ogni cosa di un colore uniforme, di un gusto che non sa di niente. Blasé è l’incapacità delle persone di scegliere. Blasé è la vita del protagonista. La voglia di reagire e scrollarsi di dosso l’insoddisfazione lo portano ad entrare armato in una scuola elementare, barricarsi in segreteria e prenderla in ostaggio.

A questo punto, la narrazione passa in mano agli ostaggi stessi: un laureato che è finito a raspare cicche sotto ai banchi, un segretario che non vuole un cactus come compagno di vita, il manager di una blogger che recensisce coppette mestruali e un professore che regge lo specchio di una società che appiattisce ogni tragedia. Una società che usa ogni messaggio, positivo e negativo, non per migliorarsi, ma per confermare sé stessa.

Lo spettacolo vede la collaborazione con l'illustratore alessandrino Lele Gastini per le proiezioni video e con il tortonese Raffaello Basiglio per le musiche originali. Posto unico 10 euro. Info: cell. 345 0604219 e teatrodellajuta@gmail.com.