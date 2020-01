Per la festa di Sant'Antonio la cerimonia del “Grazie!”

ALESSANDRIA - Un pomeriggio per ripercorrere in maniera comunitaria i grandi gesti di attenzione dimostrati dai donatori durante lo scorso anno e le attività che l’Ospedale ha potuto avviare e portare avanti proprio grazie a questa loro generosità. Si terrà giovedì 16 gennaio nel Salone di Rappresentanza di via Venezia 16 la cerimonia di ringraziamento ai donatori, nell'ambito della Festa di Sant'Antonio.

Durante la cerimonia del “Grazie!” vengono poi omaggiati, attraverso un attestato simbolico, non solo i donatori che si sono rivolti direttamente all’Ospedale, ma congiuntamente anche i benefattori della Fondazione Uspidalet,che hanno permesso di realizzare progetti rivolti al miglioramento dei livelli di qualità dei servizi sanitari offerti ai malati e ai loro famigliari all’interno dei tre presidi ospedalieri e in particolare dell’Infantile.

A seguire, il Coro del Conservatorio Vivaldi di Alessandria si esibisce in un breve concerto.



Ecco il programma della giornata

ore 17.00

Saluti della Direzione Generale

Saluti delle autorità

ore 17.15

Cerimonia del “Grazie!” e consegna degli attestati ai benefattori dell’Ospedale

ore 18.00

Concerto del Gruppo Corale “Prof in coro” e del Dipartimento Didattica della Musica del Conservatorio diretto dal maestro Luigi Cociglio

ore 19.00

Aperitivo offerto da Amos ristorazione