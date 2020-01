Per la fascia Eleuteri. Prestito fino al 30 giugno

Anche la fascia destra ha il suo nuovo interprete. Come anticipato ieri su questo sito, Alessandro Eleuteri da oggi è un nuovo giocatore dell'Alessandria.L'esterno destro, classe 1998, scuola Juve, arriva in prestito dall'Atalanta, dopo il girone di andata alla FeralpiSalò, girone B, con 17 presenze.

L'anno scorso ben 39 gare con la maglia del Ravenna, che nei primi giorni del mercato ha provato a riportarlo in Romagna, ma il corteggiamento dell'Alessandria è stato più insistente e convincente.

Il giocatore, motorino che va spesso sul fondo e mette cross, è in prestito fino al 30 giugno. Già oggi si è allenato con i nuovi compagni, anche lui a disposizione per la trasferta in casa del Renate.