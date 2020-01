Notte del Classico, gli studenti danno spettacolo

NOVI LIGURE — Anche quest’anno a Novi Ligure è in programma la Notte del Classico, la manifestazione nazionale dedicata ai licei classici e alle loro potenzialità nel mondo contemporaneo. L’appuntamento è per venerdì 17 gennaio al teatro Giacometti. Organizzato da un gruppo di studenti novesi, l’evento prenderà il via alle 19.00.

La serata prevede diversi interventi brevi e rapidi tenuti dagli studenti del liceo classico, per lo più dialoghi teatrali o divulgativi con protagonisti personaggi della antichità. Non mancheranno intermezzi culturali e musicali. Parteciperà alla manifestazione anche l’ex studente Umberto Ruboni, giovane ma già affermato pianista.

L’intenzione dei ragazzi che hanno organizzato l’evento è scherzare e giocare con quello che studiano e con la realtà nella quale ogni giorno sono immersi, cercando di offrire al pubblico uno spettacolo che sia divertente e allo stesso tempo induca alla riflessione.

Il tema scelto dagli studenti è la “casa”, intesa come struttura conoscitiva, modello istituzionale, nucleo della famiglia. E anche come scuola. Dice uno degli organizzatori, Lorenzo Imperato: «Frequentare per tanto tempo un luogo ce lo rende familiare, ci lega a esso e ci farà pensare con nostalgia quando prenderemo strade diverse. E questo, appunto, è ciò che ci accade quando ci immergiamo nel quotidiano incrocio di destini che è la scuola. E così noi, studenti del liceo, vorremmo ricordare quella che quotidianamente è la nostra casa per un quarto della giornata».

Due i momenti istituzionali: alle 19.30, con l’intervento di Patrizia Fava, docente di lettere e latino, e alle 22.00, con la chiusura della serata affidata al preside Michele Maranzana.