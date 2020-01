Per la fascia destra trattativa per Eleuteri

Dal girone B al girone A, passando per Bergamo. Il percorso che Alessandro Eleuteri è destinato a fare nelle prossime ore: classe 1998, terzino destro che si sgancia spesso e va sul fondo con i suoi cross, sta per lasciare la FeralpiSalò e rientrare all'Atalanta, che sta trattando il prestito con l'Alessandria.

Originario di Ascoli, nella squadra della sua città il debutto in C1 quando non ha ancora 16 anni, due presenze di pochi minuti. Poi due anni nel settore giovanile della Juventus, che coincidono anche con le convocazioni nella nazionali Under 16 e Under 17. Dopo una metà stagione nella Primavera dell'Ascoli, con 9 presenze, passa all'Atalanta, che lo contrattualizza e, nel campionato successivo è a metà tra Pistoiese e Monopoli. L'anno scorso al Ravenna, con 36 gare giocate, di cui 29 da titolare. Nel mercativo estivo la 'Dea' la manda ancora in prestito, alla FeralpiSalò, 10 gettoni, metà dall'inizio.

La sua uscita sembrava in forse per i problemi fisici a Zambelli, ma la società bresciana ha ottenuto, nel ruolo, Davide Vitturini, '97 dal Pescara, operazione che può accelerare la cessione di Eleuteri.

Continua la trattativa con il Pisa per Davide Di Quinzio, che dovrebbe definirsi entro domani: passaggio a titolo definitivo, con contratto biennale.