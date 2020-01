Dramma: muore in cantiere, indagini in corso

CASALE MONFERRATO - Dramma poco fa, verso le 10.30, in via Setificio. Un uomo ha perso la vita, sembra all’interno di un cantiere.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale, i medici del 118 e i tecnici dello Spresal. Non si conoscono ancora i particolari dell’accaduto. Non è chiaro l’accaduto: potrebbe essersi trattato di un infortunio a seguito di un malore, ma le indagini sono in corso. Seguono aggiornamenti.