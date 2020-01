Condannata a un anno per la morte del direttore dell'Atc

ALESSANDRIA - E' stata condannata a un anno per omicidio colposo, con i doppi benefici, l'architetto Gianna Damonte, accusata di omicidio preterintenzionale. La donna era finita sotto processo per la morte di Riccardo Sansebastiano, ex direttore sospeso dell'Atc morto in un gioco erotico in una mansarda di via Maggioli, al quartiere Cristo. Il pm a cui si era associata la parte civile aveva chiesto 6 anni e 8 mesi.