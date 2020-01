'VistaRed': gara annullata. “Ora che si fa? E i soldi previsti a bilancio?”

ALESSANDRIA - È il Movimento 5 Stelle a chiedere – con una interpellanza – chiarimenti all'amministrazione comunale sul caso della gara per i nuovi impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche (noti come 'VistaRed') che è stata annullata in autotutela dopo le segnalazioni e contestazioni arrivate dall'Anac sulla procedura avviata. “L’Autorità deliberava in via definitiva l’errata indicazione del codice Cpv all’appalto in argomento, con violazione del Codice dei contratti in tema di affidamento sopra soglia”.

Questo però ha anche conseguenze economiche, visto che già per il 2019 e soprattutto dal 2020 in poi la giunta Cuttica aveva previsto diverse “entrate” a bilancio proprio grazie all'attività di queste nuove strumentazioni, che dovevano essere 6, posizionate in diverse zone di traffico/pericolo della città. “Nel piano di riequilibrio e nel bilancio previsionale 2019 sono stati indicati circa 4 milioni di euro poi scesi a 2,7 di entrate previste da suddetti strumenti e 9 milioni previsti per l’anno 2020: ora con la gara annullata, quale sarà l'impatto?” chiedono i pentastellati. Che vorrebbero sapere ora “quali sono le intenzioni su questo appalto: che si fa adesso?”.