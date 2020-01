“L’estate più bella”: un viaggio nel mondo della disabilità

ALESSANDRIA – Martedì 14 gennaio alle 21,15 al cinema Kristalli di piazza Ceriana sarà proiettato il documentario L’estate più bella. Al termine della proiezione si terrà una chiacchierata sul tema Disabilità e barriere. L’evento è realizzato da Lo Scrigno in collaborazione con le Acli provincia Alessandria e il Circolo del Cinema Adelio Ferrero. Introduzione e commento al film di Carlo Camurati e Roberto Lasagna.

L’estate più bella è un viaggio nel mondo della disabilità del regista Gianni Vukaj scritto insieme a Beatrice Bernacchi. Il documentario racconta la storia di coloro che 50 anni si misero in testa di voler realizzare una piccola grande rivoluzione: portare un gruppo di ragazzi disabili di Pistoia in vacanza al mare, e per di più in Versilia, una delle spiagge più eleganti e alla moda d’Italia. Da allora non hanno mai smesso: anno dopo anno sono tornati sempre al mare, con sempre nuovi amici. Ne è nata un’esperienza dirompente, un piccolo miracolo di integrazione che a cinquant’anni di distanza continua a ripetersi ogni estate e spinge a ridefinire l’idea stessa di disabilità.

Il progetto nasce da Tv2000 Factory, la neonata fabbrica del racconto della realtà della tv della Cei.