Il mondo del giornalismo piange, è morto Giampaolo Pansa

CASALE - É morto oggi il noto giornalista, nato a Casale Monferrato, Giampaolo Pansa. Classe 1935, laureato in scienze politiche a Torino, Pansa ha lavorato per La Stampa, Il Giorno, Il Messaggero, Panorama e Il Corriere della Sera, oltre che per La Repubblica e L'Espresso.

Era inoltre noto per la sua attività di saggista e scrittore. Molte delle sue pubblicazioni avevano Casale e il Monferrato come ambientazione. Sul territorio, a Sala Monferrato, vive ancora la sorella del giornalista, che aveva 84 anni.