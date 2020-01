Rio Lovassina: al via i lavori del muro crollato

ALESSANDRIA – Sarà installato lunedì 13 gennaio il cantiere per l'inizio del lavori di ripristino, in somma urgenza, di un tratto di muro di sostegno del Rio Lovassina crollato all'interno dell'alveo, in via Genova a Spinetta tra i numeri civici 125 e 127.

Per ragioni di sicurezza i lavori dovranno incominciare con la massima urgenza, non ci saranno interruzioni di traffico poiché gli spazi occupati dal cantiere sono esclusivamente in corrispondenza dei parcheggi di sosta.

Nei prossimi giorni sarà disponibile il rilievo effettuato dall'ingegner Sordo, che ha già presentato lo studio per la regimazione del Rio Lovassina, del tratto intubato per poter finalmente poi procedere con la pulizia dello stesso.