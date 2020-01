Spaccata a Casa Signorelli

ALESSANDRIA - Già il 24 dicembre i ladri avevano provato a introdursi all'interno di Casa Signorelli, il noto locale che si affaccia su piazza della Libertà e via dei Martiri.

Questa notte, intorno alle 2, ignoti a viso coperto hanno spaccato una delle due vetrate della porta di ingresso in via dei Martiri. Le telecamere hanno ripreso le persone che sono entrate e si sono dirette subito verso la cassa dove, peraltro, non hanno trovato denaro.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che nulla altro è stato rubato, né bottiglie, né dolciumi.

La proprietà ha immediatamente provveduto a sostituire il vetro con un pannello in plexiglass, per consentire la regolare attività.

Dalle immagini possibili indizi per identificare gli autori della spaccata. Una delle molte, in questi giorni di festa, che hanno avuto come bersaglio locali del centro. Pochi giorni prima di Natale era toccato anche alla Vineria Mezzolitro, dove erano state rubate alcune magnum di vino.