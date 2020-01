Alessandria Volley concede il bis. Trionfo al 'Torneo della Lanterna'

Il bis è servito. Per il secondo anno consecutivo Alessandria Volley vince il 'Torneo della Lanterna', a Genova, con alcune fra le migliori formazioni giovanili del Nord Italia.

A mettere tutte in fila è l'Under 12 Alleanza Assicurazioni, allenata da Alessandra Ferrando, giocatrici cresciute nel minivolley della società del presidente Mauro Bernagozzi.

Dopo cinque vittorie nette, la finale è in salita: le alessandrine concedono il primo set di tutto il torneo alla Normac Genova, 22/25. Ma la reazione è decisa: di nuovo in cattedra, 25/15 per il pareggio, poi un tiebreak lottato, vinto 15/11. Una prova di forza, determinazione e caparbietà di un gruppo molto motivato.

Balletto e tuffo sul campo, coinvolgendo anche la coach Ferrando e la dirigente Tiziana Barisone.

Nel bottino di Alessandria Volley anche il premio a Ilaria Marega, miglior giocatrice dell'Under 12.