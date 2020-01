Fabbrocino a teatro spiega come sopravvivere all'amore

GAVI — È uno spettacolo a chilometri zero quello che debutterà sabato 11 gennaio al teatro civico di Gavi. L’attore Davide Fabbrocino e il musicista Cesare Montecucco, entrambi gaviesi, porteranno in scena “A(r)mati – Storie per sopravvivere all’amore”.

Lo spettacolo scritto da Stefania Piazzano, tra monologhi, poesie, storie contemporanee e altre più classiche, racconta tra una risata e una riflessione l’amore declinato in tutte le sue sfumature. Davide Fabbrocino, con la sua pungente e irriverente comicità, metterà il pubblico di fronte a una realtà odierna che sempre più ci allontana dal sogno fabiesco di incontrare la persona giusta con cui passare insieme tutta la vita felici e contenti. L’amore, nel bene e nel male, è la colonna sonora della vita. Anche le storie di “A(r)mati” viaggiano sulle note musicali di brani romantici senza tempo, interpretati da Cesare Montecucco, un musicista sorprendente che si dividerà tra tastiera, clarinetto e sassofono.

Lo spettacolo prenderà il via alle 21.00. Posto unico 10 euro. La stagione del teatro Civico di Gavi è realizzata dall’associazione Commedia Community con il sostegno del Comune di Gavi, della Fondazione Piemonte dal Vivo e della Fondazione Crt, in collaborazione con l’Associazione degli esercenti gaviesi e il Distretto del novese.