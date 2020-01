Alessandria Volley, en plein a Genova

Vincere è un grande risultato, provare a ripetersi lo è ancora di più: Alessandria Volley detta legge al 'Torneo della Lanterna' a Genova, unica piemontese in campo al torneo nazionale. Un anno fa era stata addirittura doppietta per il sodalizio alessandrino, adesso l'Under 12 Alleanza Assicurazioni, allenata da Alessandra Ferrando, ha le carte in regola per inseguire il bis.

Primo posto nel girone, con un esaltante 'tre su tre': 2/0 su Celle Varazze &Civette (25/19, 25/12), 2/0 al PalaDonbosco (25/20, 25/22) e 2/0 anche al Volley Genova Vgp (25/20, 25/9).

Protagoniste Marega, Rapetti, De Santis, Alberi, Ponzano, Pezzoli, Salvarezza, Iviglia e Frera. Con coach Ferrando anche la dirigente Tiziana Barisone.

Domani le sfide cruciali verso il podio, con il tifo di tutta la società del presidente Mauro Bernagozzi. Al mattino le semifinali, al pomeriggio le finali.