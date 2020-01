Riaperta nella notte la strada provinciale per Oviglio

CASTELLAZZO BORMIDA - E' stata riaperta solo a tarda notte la provinciale per Oviglio, nel territorio di Castellazzo Bormida, dopo che nella mattinata di ieri un camion-cisterna che trasportava 12mila litri di Gps si era ribaltato.

Sul posto, per tutto il giorno e la serata, i Vigili del Fuoco di Alessandria e il nucleo Nbc di Milano, che hanno bonificato l'area e travasato il liquido fuoriuscito dal mezzo. L'autista era stato trasportato in ospedale, ma risultava ferito in modo lieve.

Il video è stato girato dall'Associazione di droni della Protezione civile.