Camion cisterna si ribalta, Gpl nei campi

OVIGLIO - Incidente questa mattina sulla strada provinciale per Oviglio, in territorio di Castellazzo, all'altezza del ristorante 'La Casta': un camion con cisterna, che trasportava 12mila litri di gpl, si è ribaltato, in modo autonomo, in un campo.

Immediati i soccorsi:l'autista, ferito in modo lieve, è stato trasportato in ospedale, ad Alessandria. Sul posto i Vigili del Fuoco di Alessandria e il nucleo Nbc di Milano per bonificare l'area e per il travaso del liquido fuoriuscito dalla cisterna.

La strada è temporaneamente chiusa al traffico.