Un nuovo “ispettore ambientale”: ora sono 4 le unità

ALESSANDRIA - Sono coloro che si occupano di 'controllare' il territorio a garanzia dell'igiene ambientale, quindi di controllo con potere sanzionatorio di accertamento di violazioni amministrative in parchi e aree verdi, ma anche in materia di abbandono di rifiuti (discariche abusive a cielo aperto e vicino ai cassonetti). Oltre che di rispetto delle regole in materia di tutela degli animali e di rispetto di eventuali ordinanze collegate. Oggi ad operare sul territorio alessandrino ci sono tre unità, coordinate dal geometra Fulvio Barzizza. Sono tutti dipendenti di Amag Ambiente che a metà dicembre ha messo a disposizione (dopo selezione interna, positivamente superata) un nuovo operatore.

Così con un decreto sindacale del sindaco Cuttica di Revigliasco che con il nuovo anno Alessandria può contare sull'operatività di un ispettore ambientale in più, portando il lavoro di monitoraggio del decoro urbano e ambientale a 4 unità.