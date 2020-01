Capodanno, oltre 3mila persone in piazza Marconi

ALESSANDRIA - E' stato un successo, il Capodanno di Alessandria: oltre 3mila persone in piazza Marconi per i concerti della Bluesphemy Band e degli eXplosion, per il flash mob, per i giochi di luce, per i dj Pittaluga e Pain. Una festa che ha coinvolto tante persone, pronte a celebrare insieme al presentatore Stefano Venneri (il decimo Capodanno per lui), al sindaco Cuttica di Revigliasco e all'assessore Fteita l'arrivo del 2020.