Notte di Capodanno: i provvedimenti per la sicurezza

ALESSANDRIA – La sera di martedì 31 dicembre si svolgeranno in piazza Marconi i festeggiamenti per il Capodanno. La notevole affluenza di pubblico prevista nella zona della manifestazione potrebbe comportare problematiche di sicurezza, in particolare legate al consumo di bevande in vetro. Anche l’abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro in genere, specialmente quelli frantumati, potrebbe creare un potenziale pericolo per i partecipanti causando lesioni personali, oltre a costituire un elemento di degrado che renderebbe difficoltosa la pulizia dell’area dopo la manifestazione.

A tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, il sindaco ha disposto come misura precauzionale, l’adozione di specifici divieti e prescrizioni dalle 19.30 del 31 dicembre alle 3 del 1° gennaio.

In tale periodo, a tutti gli esercizi tutti gli esercizi di somministrazione e commercio alimenti e bevande (autorizzati anche in forma itinerante e/o temporanea), ubicati nell’area interessata dalla manifestazione è vietato vendere, somministrare e/o distribuire (anche gratuitamente) bevande in contenitori di vetro per asporto (con esclusione dei supermercati soltanto se l’acquisto rientra in una spesa complessiva e non singola), consentendo la mescita delle bevande esclusivamente in contenitori di plastica o carta. È vietato per chiunque anche immettere bevande in contenitori di vetro nell’area della manifestazione, sia per il consumo ad uso proprio che con l’intento di distribuirle ai presenti, anche se a titolo gratuito.

È consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro esclusivamente all’interno dei locali e nelle aree esterne appositamente allestite per il servizio al tavolo rivolto agli avventori, a condizione che gli esercenti vigilino che il cliente non asporti il contenitore.