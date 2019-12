Capodanno al Cinema Macallè

ALESSANDRIA - Un capolavoro della commedia agrodolce e della satira sociale per Capodanno. La sera del 31 dicembre al Cinema Macallè di Castelceriolo sarà proiettato L'appartamento, per la regia di Billy Wilder con Shirley MacLaine, Jack Lemmon e Fred MacMurray. L'impiegato di una grande compagnia d'assicurazioni fa carriera prestando il suo appartamento da scapolo ai dirigenti per le loro avventure galanti. Il film, uscito nel 1960, ha ottenuto 10 candidature e vinto 5 Premi Oscar.

Dalle 21 l'accoglienza degli ospiti, alle 21,30 la proiezione, seguirà cinebuffet e brindisi di mezzanotte. Ingresso 20 euro, prenotazioni ai numeri 334 9488905 o 389 4226172 (Cinema Macallè, via Marsala 1/A, Castelceriolo).