Capodanno a teatro con brindisi di mezzanotte

ALESSANDRIA - «La scintillante impresa dei magnifici cinque»: così il critico Franco Cordelli ha definito sul Corriere della Sera questo show, che ha superato le 500 date in tutta Europa con più di 250.000 spettatori. Cinque bravissimi acrobati con il ritmo e l'energia dell’Africa nel sangue ma con uno stile americano propongono uno spettacolo dinamico, adatto a un pubblico di ogni età, con una forte componente musicale e comica. La sera del 31 dicembre alle 21,45 al Teatro Alessandrino di via Verdi va in scena The Black Blues Brothers. Uno spettacolo acrobatico, comico e musicale scritto e diretto da Alexander Sunny con Ali Salim Mwakasidi, Bilal Musa Huka, Hamisi Ali Pati, Rashid Amini Kulembwa e Seif Mohamed Mlevi, coreografie Electra Preisner e Ahara Bischoff, scenografie Studiobazart - Mousiké.

In un elegante locale stile Cotton Club, il barman e gli inservienti si trasformano in equilibristi, sbandieratori, saltatori e giocolieri col fuoco. Ogni oggetto di scena diventa uno strumento per acrobazie mozzafiato inserite in una serie incalzante di gag esilaranti, buffi striptease, spassose sfide di ballo e coinvolgimento costante del pubblico. Sulle travolgenti note della colonna sonora del leggendario film, i Black Blues Brothers fanno rivivere uno dei più grandi miti pop dei nostri tempi a colpi di piramidi umane, limbo col fuoco, salti acrobatici con la corda e molto altro ancora.



