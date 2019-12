In gravidanza e abbandonata: la Polfer aiuta una giovane donna

ALESSANDRIA - Infreddolita, in evidente stato confusionale, con addosso solo un collant e un giubbotto. Alcuni agenti della Polfer di Alessandria, in servizio di vigilanza in stazione, hanno soccorso una donna. Negli uffici la ragazza è stata rifocillata con una fetta di panettone e un caffè: ha mostrato il suo documento e raccontato la sua storia.

Ha spiegato il possibile stato di gravidanza e la necessità di assumere medicinali salvavita, di cui non era più provvista.

La giovane, di origine polacca, senza fissa dimora, e abbandonata dal compagno, dopo l'intervento del 118, è stata trasportata in ospedale, per ricevere le cure necessarie. Sarà seguita dai servizi sociali.