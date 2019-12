Tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione, arrestato un ricercato

ALESSANDRIA - Militari della Stazione Carabinieri di Alessandria Principale hanno tratto in arresto Arben Terkalaqi, 32enne pregiudicato albanese, domiciliato in Alessandria, perché dopo un controllo è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo emesso nel 2014 in Spagna, per i reati di tratta di esseri umani, istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

L’uomo, che deve espiare ancora 11 anni per i predetti reati, è stato pertanto tratto in arresto arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria.