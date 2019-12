Natale negli agriturismi per la tradizione Made in Italy

SOCIETA' - Vacanze di Natale in Italia per l’81% e in agriturismo con un segno più 19% rispetto allo scorso anno. Anche nelle strutture firmate Campagna Amica della provincia di Alessandria tutto è pronto per pranzi, cenoni e ospitalità. Alle basi del successo dell’agriturismo la possibilità di mangiare i piatti della cultura popolare locale, cucinati dagli agrichef, i cuochi contadini che utilizzano i prodotti da loro stessi coltivati in azienda.

“Per le vacanze natalizie – afferma il presidente di Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – gli agriturismi rappresentano l’alternativa più vicina alla cucina casalinga con la possibilità spesso di gustare ricette conservate da generazioni nelle campagne. La capacità di mantenere inalterate le tradizioni alimentari nel tempo con menù di Natale a base prodotti di stagione a chilometri zero e biologici è la qualità più apprezzata. È per questo che gli agriturismi si confermano, infatti, come la più valida alternativa ai pranzi e ai cenoni casalinghi delle feste”.

Nonostante le grandi richieste la tendenza è ancora quella della prenotazione last minute, ma per scegliere l’agriturismo giusto il consiglio di Coldiretti è quello di preferire aziende accreditate da associazioni e rivolgersi su internet a siti come www.campagnamica.it o www.terranostra.it dove è possibile confrontare le diverse offerte.

“In Alessandria i circa 70 agriturismi di Campagna Amica, diffusi su tutto il territorio provinciale, sono pronti ad accogliere gli ospiti con un ampia offerta di servizi aggiuntivi come passeggiate all’aria aperta a piedi e in bicicletta, attività culturali che consentono di scoprire percorsi archeologici e naturalistici, trekking, lezioni di equitazione e tiro con l’arco, ma anche corsi in cucina o degustazioni – aggiunge il direttore di Coldiretti Alessandria Roberto Rampazzo –. La tendenza è di prenotare un breve soggiorno in cui viene unito allo svago la possibilità di apprezzare l’elevata qualità dell’offerta gastronomica”.

A privilegiare le vacanze nel verde sono, oltre ai gruppi familiari, in misura sempre più crescente anche i giovani con la scelta del luogo che ultimamente avviene soprattutto attraverso internet, o usando l’App di Terranostra, scaricabile gratuitamente, che fornisce tutte le informazioni sull'agriturismo scelto.

Gli agriturismi giocano un ruolo fondamentale poiché sono promotori della cultura del territorio e del paesaggio, per questo sono scelti sempre più dai consumatori che vogliono vivere delle vere e proprie esperienze durante il loro soggiorno ed entrare a contatto con i produttori e acquistare direttamente i prodotti nei punti vendita aziendali di Campagna Amica.

“Se per molte aziende agricole e agroalimentari italiane le feste di fine anno sono un momento economicamente rilevante, alle istituzioni offrono un importante segnale con la volontà dei cittadini di sostenere nelle scelte di acquisto il vero Made in Italy per aiutare l’economia, il lavoro e il paesaggio dei diversi territori” hanno concluso Bianco e Rampazzo, nel sottolineare che “si tratta di una domanda di trasparenza alla quale occorre dare una risposta con l’obbligo di indicare in etichetta la provenienza di tutti gli alimenti per impedire che venga spacciato come Made in Italy il prodotto importato con l’inganno nei confronti dei consumatori”.