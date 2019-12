Le donazioni di 'Io Arrivo Prima' per i bimbi prematuri

ALESSANDRIA - Sorprese sotto l’albero per la Terapia Intensiva Neonatale e la Palestra dell’Ospedale Infantile che la mattina della vigilia di Natale hanno ricevuto tre donazioni dall’Associazione Io Arrivo Prima, formata da genitori che hanno avuto figli prematuri, psicoterapisti e volontari.

In linea con le necessità di questi piccolissimi pazienti, l’Associazione ha donato un nuovo scalda siringhe che serve proprio a riscaldare il latte materno estratto e congelato in precedenza: il latte, infatti, è un alimento ancora più importante per i nati prematuri che però purtroppo non riescono ad assumerlo subito direttamente dal seno della madre. Per aiutarli poi a stimolare i loro sensi, soprattutto durante i primi anni di vita, Io Arrivo Prima ha donato alcuni giochi speciali che grazie a colori, materiali e suoni specifici saranno molto utili alle logopediste e fisioterapiste dell’Ospedale Infantile durante le terapie individuali di follow up nel supporto allo sviluppo corretto delle percezioni dei bambini, nonché per spiegare ai genitori quali esercizi è possibile svolgere direttamente a casa con giocattoli simili.

Infine è stata consegnata una videocamera con cavo al letto per permettere il monitoraggio dei movimenti spontanei dei piccoli a scopo diagnostico e a supporto di programmi di sviluppo individuale.

“In questi mesi abbiamo raccolto fondi con il preciso scopo di poter consegnare questi macchinari per Natale - spiega la presidente dell’Associazione Cinzia Spriano – in modo tale da migliorare la qualità della vita dei neonati e dei loro genitori in vista dell’anno nuovo. Un ringraziamento speciale va quindi a tutti i donatori che lo hanno reso possibile ma anche all’intero personale sanitario, medico e infermieristico dell’Ospedale di Alessandria che ogni giorno si dedica con amore a questi piccoli guerrieri”.

La donazione è stata realizzata in collaborazione con il ciclista solerino Cristiano Collo, che ha donato il ricavato della sua impresa sportiva di Everesting a Io Arrivo Prima, il Comune e la cittadinanza di Solero e l’Asd I Bric di Alessandria.