L'albero di Angela, la messa all'Infantile

ALESSANDRIA - Ormai è tradizione l'albero che Angela, la vigilia di Natale, allestisce nei giardini davanti alla stazione ferroviaria di Alessandria.

E' un albero molto speciale, carico di doni (dai vestiti ai giocattoli) che la signora, residente a Spinetta, lascia a disposizione dei poveri, abituali frequentatori del parco. In poco tempo, sono andati... a destinazione tutti i regali, che a sua volta Angela ha ricevuto da amici che conoscono la sua opera caritatevole.

Tra le iniziative più significative della vigilia di Natale in città, la messa all'ospedale infantile Cesare Arrigo. La novità è lo spostamento di orario rispetto al solito; la funzione religiosa, animata dalla corale diretta da Silvia Benzi, è anticipata alle 21, per consentire al cappellano, don Stefano Tessaglia, di celebrare altre funzioni in vista della Mezzanotte.