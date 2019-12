Capodanno 2020: buon anno insieme

ALESSANDRIA – Appuntamento in piazza Marconi la sera del 31 dicembre per attendere l’arrivo del nuovo anno. Alle 20 il Concerto Live Music della Bluesphemy Band, un gruppo formato da sette elementi caratterizzata da una sessione fiati, tromba e sassofono. Nasce circa 4 anni fa e ha già riscosso un buon successo nell’ambito alessandrino, partecipando a diversi eventi. Il gruppo offre due ore di spettacolo continuo totalmente live, spaziando dalla Rhythm & Blues di Ray Charles, Blues Brother, Ottis Redding alla soul dance anni '80-90 Funky e Rock & Roll italiane ed internazionali.

Alle 21,30 Flashmob a cura di Rp Event sulle note di La Mordidita di Ricky Martin feat Yotuel. Verrà lanciata su tutti i Social Network la coreografia da imparare in modo che il 31 dicembre potrà essere ballata insieme. Dalle 21.15 si partirà da via dei Martiri per formare un lungo corteo di festa che arrivi in piazza Marconi, sede del Capodanno e verrà animata la serata.

Una volta salito sul palco, il brand Rp Event intratterrà fino alle 22 le persone con il Flash Mob Show affinché Alessandria diventi un unico corpo che balla.

Alle 22 live concert del gruppo eXplosion. Alex, Elisa, Lord Byron, Andrea e Dario sono il primo Energy Disco Show italiano, la top show band italiana con all’attivo una media di 170 concerti a stagione. Due ore di spettacolo senza pause in cui le migliori hit internazionali e italiane di genere dance, pop, rock, latino e funky che ci hanno fatto scatenare dagli anni Ottanta fino ad oggi, sono impreziosite da acrobatiche coreografie, repentini cambi d’abito, una scintillante scenografia e soprattutto tanto tanto coinvolgimento: sarà impossibile stare fermi! Verrà proposto uno show ad altissimo tasso d’energia in cui le splendide voci di Elisa e Alex si alternano con quelle sorprendenti di Byron, Andrea e Dario creando un impatto vocale straordinario. A rendere ancora più completo lo spettacolo, due ballerine che affiancano i cantanti e i musicisti nei continui cambi di costume e nel coinvolgimento del pubblico.

Alle 23,55 Midnight countdown: gli auguri alla città. Dopo gli auguri dell’Amministrazione Comunale, inizierà il conto alla rovescia per il nuovo anno.

Subito dopo Benvenuto 2019: light show & effetti speciali a cura di Giammaria Ravetti s.r.l.s.-Light is Life. Effetti speciali a cura di MakeAHit: “Alla grande!” è il loro motto, il loro modo di pensare, agire e lavorare.

Fino alle ore 1.30 La Piazza che Balla, dj set Stefano Pain B2B Francesco Pittaluga. Dopo il successo dell’anno scorso tornano in consolle per farci ballare due tra i nomi più autorevoli della scena Alessandrina e italiana: Stefano Pain e Francesco Pittaluga Dj’s e Producers. Come sempre, il loro set comprenderà sia le novità del 2019, sia i più grandi successi della storia della dance proposti con il solito entusiasmo che contraddistingue le loro performance live durante le quali instaurano sempre un vero e proprio scambio di emozioni con il pubblico presente.

Presenta l’intero evento il dj Stefano Venneri di Radio Gold. La serata sarà trasmessa in diretta su Facebook da Radio Gold.

Particolarmente significativo, nell’ambito dell’evento, è l’avvio di #alessandriasocial per focalizzare e indicare, da parte dell’Amministrazione Comunale, una serie di obiettivi di carattere locale nei confronti dei quali suggerire e orientare la raccolta e devoluzione di fondi, libere offerte, sponsorizzazioni e sostegni da parte di soggetti privati e della stessa cittadinanza durante lo svolgimento di alcune importanti manifestazioni ed eventi.