Europa Bevingros: "Oggi abbiamo perso la faccia"

Una brutta pagina di calcio. Che ferisce, per prima, proprio l'Europa Bevingros, suo malgrado protagonista. "Può succedere di perdere una partita, ma non deve succedere di perdere la faccia - sottolinea l'allenatore, Mirko Russo - Oggi, purtroppo, come Europa abbiamo centrato il doppio obiettivo".

Non solo, dunque, i tre punti che la squadra di patron Giacchero ha lasciato agli avversari dell'Annonese, "per la totale incapacità di concretizzare la mole di gioco costruita", ma, più grave, "come società e squadra abbiamo lasciato buona parte della nostra credibilità per il comportamento, assolutamente indifendibile, di alcuni tesserati".

Sul doppio rosso, anche nella nota della società, si parla di "un nervossimo Iarelli (il portiere, espulso al 17' della ripresa, con l'Annonese già sul 2-0 ndr)" e di Oukhssas "che butta via le doti tecniche, e non è la prima volta, perché non ragiona". Per tutti e due la stessa Europa Bevingros parla di "reazioni scriteriate al cartellino rosso. Quello che è successo dopo preferiamo non raccontarlo. Speriamo solo, per il bene di una società storica nel panorama calcistico alessandrino, che chi ha sbagliato riceva una giusta punizione".

Un appunto anche alla Federcalcio sulla designazione. "Dovrebbe essere più attenta a certe situazioni. Oggi erano ferme tutte le altre categorie dilettantistiche: forse, per una partita tra le prime, sarebbe stato consigliabile fare scelte diverse".