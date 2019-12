Non basta, alla Fortitudo Sandara, Alfonso Zampogna, con i suoi 27 punti, a reggere l'urlo di Green Basket Palermo. I siciliani mettono sul parquet esperienza, cattiveria, durezza e qualità, ma sono soprattutto i primi tre fattori a fare la differenza: 67-76 alla sirena, gli ospiti anche a +17, i padroni di casa fino al -3, con palla in mano per il possibile aggancio.

Il peso dei falli condiziona la prova del quintetto alessandrino: nel primo quarto, dopo pochi minuti, Sperduto si ritrova già con il carico di tre falli, costretto a tornare in panchina e da quel momento utilizzato con il contagocce. Facile capire il peso di questa mossa: di fatto ai padroni di casa viene a mancare il giocatore che, nelle ultime gare, ha sempre viaggiato alla media di 14/18 punti. Aggiunti ai 67 della Fortitudo avrebbero dato la vittoria. Vero, comunque, che gli avversari incominciano a studiare i 'millenial' mandrogni anche, e soprattutto, per neutralizzarli. Come è successo questa sera.

Aggiungiamo altri numeri: il 78 per cento nei liberi, contro il 90 di Palermo e da 3 18,8 per cento determinanto dal 41,2 di Zampogna. L'altro a segnare (1/2) è Bellachioma, il resto a secco, e il 6 su 32 da 3, appunto, dà altri argomenti al successo di Palermo che, in alcuni passaggi, sembra quasi snobbare la matricola.

Una partita ad inseguire, 12-18 dopo 10', Fortitudo che accorcia e subito dopo si stacca, 29-36 all'intervallo lungo. Determinante, nel terzo quarto, il parziale di 25-16 per Green, 45-61, il solco che le accelerazioni anche nell'ultimo periodo non servono a colmare.

FORTITUDO SANDARA - GREEN BASKET PALERMO 67-76

Fortitudo: Gay, Bellachioma 3, Lemmi 2, Zampogna 27, Serafini, Serafini 14, Gallizzi, Sperduto 2, Buldo 2, Pacone 9, Paoli 10, Grossholz ne, Sabli ne. All: Vandoni

Palermo: Savoca 6, Minoli 1, Zini, Tempestini 10, Lombardo 7, Thiam 2, Duranti 19, Pollone 17, Caronna 8, Di Viccaro 6. All.: Bassi