Schianto frontale, un morto e due feriti

OZZANO - Ore 19.48. Choc per i soccorritori del carro attrezzi arrivati sul posto per recuperare i mezzi coinvolti nello schianto. La vittima era un loro collega: Antonio Massano, aveva 53 anni, abitava a Pontestura, ed era uno dei carrozzieri della Moderna di Casale. Il cuore del 53enne, nonostante i tentativi di rianimazione dei medici del 118, ha cessato di battere per sempre.

Sono stati ricoverati all’ospedale i coniugi: Stefano Caligaris, 29 anni, di Mombello Monferrato, e la moglie Alessia Riccobono, 34 anni, commerciante. Non sono in pericolo di vita, e sembra che la gravidanza, fortunatamente, non sia compromessa nonostante il violento impatto.

Ancora sangue sulle strade dell'alessandrino. A poche ore dall'incidente mortale avvenuto a Valenza, i Carabinieri e i medici del 118 sono intervenuti a Ozzano, lungo la statale 457 della Valcerrina, in seguito a un impatto frontale tra una Fiat Punto e una Mercedes classe A.

Il conducente della Punto, un uomo di circa 60 anni, è deceduto. Sulla Mercedes viaggiavano marito e moglie, lei in gravidanza. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale. I Vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere della vettura il coniuge, immediato il trasporto al pronto soccorso. Entrambi sono coscienti.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Casale, diretta dal tenente Salvatore Puglisi, sul posto con i colleghi di Ozzano e Gabiano.

Dai primi accertamenti sarebbe emerso che la Fiat Punto, diretta da Casale verso Cerrina, avrebbe invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva la Mercedes. I soccorritori non sono riusciti a rianimare il 60enne.

L'impatto in zona "Due Punte" è stato terribile. Il traffico scorre regolarmente in quanto è stato modificata la viabilità negli slarghi dello svincolo. Seguono aggiornamenti.