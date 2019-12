Trash night al Laboratorio Sociale

ALESSANDRIA - Giovedì 26 dicembre torna la tradizionale trash night del Laboratorio Sociale di via Piave. Per fare un viaggio "andata senza ritorno" dagli anni '80 ad oggi #bastaunatrash. “Dal Genitore1 al Genitore2 senza neanche accorgersene. Vecchi classiconi contro nuove hit. Solite canzoni suonate da insoliti dj. Gradito e consigliato il travestimento/travisamento” dicono dal Laboratorio.

L'appuntamento è per giovedì 26 dicembre, a partire dalle 22 con la Trash della Madonna. Sul palco del Lab Malco_Mix (Alessandria militant trash sound), Minne Vaganti - The original trans-feminist trash sound, special guests from San Salvatore county PnP, old glories from the hills.

Ingresso up to you, un contributo economico all’ingresso per sostenere il Laboratorio Sociale e le sue attività.