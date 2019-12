“Natale ai Giardini” : arriva Gelindo

ALESSANDRIA - Il villaggio di Natale ai Giardini di corso Crimea sta ottenendo successo e su richiesta degli operatori e dei visitatori prosegue fino a lunedì 6 gennaio. Il mercatino sarà chiuso nei giorni del 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. L’evento di marketing territoriale è stato progettato da Confesercenti, su sollecitazione del Comune, con il sostegno della Camera di Commercio, di Amag – Alegas, di Alexala e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Sabato 21 dicembre dalle 16 alle 18 in corso Crimea (monumento equestre) si terrà la visita guidata I giardini e la grande piazza (durata visita mezz’ora. Evento a cura dell’Atl Alexala). Dalle 15, sempre ai giardini, La casa di Babbo Natale: all’interno della casetta i bambini incontreranno Babbo Natale sulla sua poltrona, potranno sedersi sulle sue ginocchia e consegnargli la propria letterina, gli elfi aiuteranno i più piccoli a scriverla e li intratterranno con simpatiche attività a tema natalizio con animazioni e giochi. Alle 16.30 in corso Crimea 13 Babbo Natale, gli elfi e gli gnomi arriveranno dall’alto e distribuiranno piccoli doni ai bimbi presenti, a cura di EdiliziAcrobatica Spa e Pasticceria Malvicini. Su turni dalle 15 alle 22.30 in piazza Marconi 23 Urban Escape Room Il mistero di Napoleone Bonaparte, un avvincente gioco, della durata di 1 ora e 30 minuti, che si snoda tra le strade e le piazze del centro città, che vedrà i partecipanti impegnati in una caccia al tesoro, o meglio, al mistero di Napoleone Bonaparte, che ha custodito nei secoli qui in Alessandria (informazioni e prenotazioni www.metooo.io/e/xscapexperience o tel.3495157800. A cura di Art Royal).

Domenica 22 alle 16 in piazza del Monumento Equestre la parata dei Babbi Natale in Harley Davidson, organizzato dal Club Monferrato Chapter, con distribuzione di caramelle per i più piccoli, Gelindo a passeggio dai Giardini a piazzetta della Lega, chiacchierando con commercianti e cittadini.

Tutti i giorni dalle 10 alle 22 fino al 6 gennaio, ai Giardini davanti al Monumento Equestre la ruota panoramica.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti.