Messa di Natale alla Croce Verde

ALESSANDRIA - «Come ormai tradizione anche quest'anno, presso la sede della Croce Verde di Alessandria, la notte del 24 dicembre verrà celebrata la Santa Messa di Natale. In tale occasione, i locali usualmente utilizzati per il ricovero degli automezzi, ospiteranno i volontari del soccorso e le loro famiglie per condividere insieme la gioia e la serenità del Natale e per ringraziare tutti coloro che, in ogni forma, dedicano in silenzio parte del loro tempo al servizio della comunità. L’invito ad assistere alla funzione religiosa è aperto a tutti»: Antonella Gilardengo, vicepresidente della Croce Verde Alessandria invita i cittadini alla messa che si terrà alle 22,30 nella sede di via Boves.

La Croce Verde Alessandria, associata Anpas, nell’ultimo anno grazie all’impegno 143 volontari e 15 dipendenti ha effettuato oltre 22mila servizi divisi fra emergenza urgenza 118, trasporti interospedalieri, servizi in emergenza neonatale, trasporti per Asl (dializzati, assistenza domiciliare e pazienti oncologici), dimissioni da e per case di riposo e accompagnamenti per terapie, assistenze sportive e altro ancora con una percorrenza di circa 350mila chilometri.