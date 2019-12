La sfida di due donne, avversario il tumore

ALESSANDRIA - Federica Grosso è un'oncologa da poco insignita del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica. Roberta Libener è una biologa appena eletta presidente della Lilt, la Lega italiana lotta contro i tumori. Lavorano all'ospedale di Alessandria e, ciascuna dal proprio ambito, si batte per vincere il cancro, in particolare il mesotelioma,

flagello di Casale, del Monferrato e non solo.

"La situazione casalese è stabile - spiega la Grosso - ma in Europa il picco si avrà tra il 2020 e il 2025, senza dimenticare che in Paesi in via di sviluppo l'amianto si utilizza sempre di più". E la Libener sottolinea l'importanza della prevenzione, che avviene anche attraverso campagne che coinvolgono gli studenti.