Sedici borse di studio dedicate a Eco e Pittatore

ALESSANDRIA - Domani alle 11, nella sala del Broletto di Palatium Vetus, si svolgerà la cerimonia di premiazione delle borse di studio per l’anno accademico 2018/2019 intitolate alla memoria di Umberto Eco e Gianfranco Pittatore, che la Fondazione SolidAl Onlus e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria organizzano insieme all’Università del Piemonte Orientale.

Nel corso della cerimonia verranno premiati con una borsa di studio di 1.500 euro ciascuna sedici studenti meritevoli: otto nei corsi di Laurea umanistica di Lettere, Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche, sociali e dell’amministrazione e otto nei corsi di Laurea ad indirizzo economico di Economia Aziendale ed Economia Management e Istituzioni.

“Questo momento si inserisce nel percorso della Fondazione SolidAl onlus a sostegno degli studenti della nostra Università e del nostro territorio - dichiara il presidente Antonio Maconi - e rinnova il ricordo di due figure molto importanti per Alessandria: Umberto Eco, personaggio di fama internazionale, che la nostra città ha voluto omaggiare attraverso le borse di studio umanistiche, una delle prime iniziative intraprese per ricordarlo, e Gianfranco Pittatore, attraverso le borse di studio economiche, ricordato quale Presidente “storico” della Cassa di Risparmio di Alessandria e primo Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria”.

“La consegna di sedici borse di studio - aggiunge il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Luciano Mariano - ad altrettanti studenti dell’Università del Piemonte Orientale, a distanza di pochi giorni dalla conclusione del Master che ha permesso a 21 giovani di diplomarsi manager dell’accoglienza e del turismo, è un’ulteriore conferma della attenzione che il nostro ente riserva alle giovani generazioni grazie anche allo spirito di concreta e proficua collaborazione con l’Upo. In questa particolare circostanza, all’impegno per lo sviluppo del nostro territorio, si unisce anche l’orgoglio di ricordare due personalità, Umberto Eco e Gianfranco Pittatore, che, ciascuno nel proprio ambito, hanno contribuito a valorizzare questa terra”.

Conferma il rettore Gian Carlo Avanzi: “Desidero esprimere la mia più sentita riconoscenza alle Fondazioni per l’impegno profuso nel sostenere l’ateneo, ma soprattutto gli studenti nel loro percorso universitario, fino al conseguimento della laurea. È inoltre importante, a mio avviso, che in questo caso specifico l’intervento delle Fondazioni vada a premiare il merito in ambito umanistico, talvolta ingiustamente in secondo piano”.