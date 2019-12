“Rumori”: musica dal vivo con Sick Tamburo e Tavo

ALESSANDRIA - Rumori – Suoni, parole e distorsioni è il nuovo format dedicato alla musica dal vivo al Laboratorio Sociale di via Piave. Sabato 21 dicembre, a partire dalle 22, l’inaugurazione della rassegna con un evento realizzato in collaborazione con La Tempesta e Noize Hills Records e con protagonisti i Sick Tamburo e Tavo.

I Sick Tamburo tornano in tour con un nuovo disco di inediti intitolato Paura e l’amore. Quinto disco della formazione nata dall’incontro tra Elisabetta Imelio e Gian Maria Accusani, in uscita il 5 aprile per La Tempesta Dischi. Nati dall’esperienza Prozac +, i Sick Tamburo sono uno dei gruppi alternative rock più interessanti del panorama italiano: testi concisi, ritmi incalzanti e un’affascinante attitudine punk. A due anni dal precedente lavoro “Un giorno nuovo”, i Sick Tamburo intessono 9 nuovi brani, racchiusi sotto il titolo emblematico di Paura e l’amore che, nell’unione simbolica di due sentimenti opposti, ne sviscera l’intrinseca connessione.

Tavo è un cantautore alessandrino classe ‘93 che figura tra gli artisti emergenti del panorama indie pop italiano. Dopo il suo primo concerto al Circolo Ohibò di Milano, Tavo trova presto spazio su palchi come Rocket club (Linoleum), Spaghetti Unplugged, Le mura, Tendenze Festival, Radical Sheep Festival, Arezzo Wave e molti altri ottenendo riconoscimenti come Miglior performance live e Roster artista rappresentante Soundreef. Viene definito su riviste di settore come “uno dei profili più interessanti del panorama indie italiano” con il suo album d’esordio Funambolo (Noize Hills Records, 2018), una raccolta di melodie leggere e testi falsamente ironici che dipingono situazioni di vita dall’equilibrio instabile.