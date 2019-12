“Natale di Paglia”: alla Gambarina si rinnova la tradizione

ALESSANDRIA - Sabato 21 dicembre alle 21 al Museo C'era una volta in piazza della Gambarina andrà in scena lo spettacolo Natale di paglia. La vigilia di Natale nella tradizione popolare. Il gruppo giovani del Museo, in collaborazione con i ragazzi del Servizio Civile Universale, sempre supportati dai volontari senior, ripropongono il noto spettacolo teatrale nell'anno del ventennale della presenza della Gambarina.

L’edizione 2019 ha una nuova veste: non sarà infatti il solito spettacolo. L’estro teatrale del gruppo giovani ha sviluppato una versione ridotta nei dialoghi, ma non nei contenuti. Quest’anno il racconto della Vigilia di Natale vedrà l’alternarsi di brevi parti dialogate e narrazioni, musiche e canti.