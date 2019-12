Consorzio Energal: rinnovato il contratto 2020 con Iren

ALESSANDRIA - Il presidente del Consorzio Energal Stefano Guala ha rinnovato con Iren SpA, rappresentata dal suo amministratore delegato Giancarlo Bufo, il contratto di fornitura di energia elettrica per il 2020. Il prezzo dell’energia è fisso per tutto l’anno e scaturisce da alcune operazioni di “fixing” esercitate già nel corso del 2019 in momenti ritenuti opportuni in relazione all’ andamento del Mercato dell’energia.

“Le aziende attualmente aderenti al Consorzio – ha ricordato Stefano Guala - avranno un risparmio, rispetto al 2019, sul costo dell’energia (solo materia prima, unica negoziabile nel Mercato Libero) che va dal 7% al 10% a seconda del profilo dei consumi nelle varie fasce orarie.”

Il Consorzio Energal opera dall’anno 2000, conta 50 aziende per 180 milioni di kWh/anno. È stato formato in Confindustria Alessandria ma l’adesione è possibile anche per le aziende non associate, non solo nella provincia di Alessandria.

Fornisce anche gas per circa 12 milioni di metri cubi all'anno. Alle forniture di energia elettrica e di gas si può aderire in ogni momento dell’anno anche separatamente.