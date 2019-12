Taglio e piega gratis a persone in difficoltà

ALESSANDRIA - Il parrucchiere alessandrino Riccardo Buratto ha deciso di fare un regalo a persone in difficoltà. E così oggi, lunedì (con replica domenica 29 dicembre) offre taglio e piega a persone, in particolare donne, che vivono in condizioni di disagio. Un apprezzabile dono, reso possibile dal tramite dell'associazione Sie (Solidarietà internazionale emergenze). I particolari sul "Piccolo" in edicola domani.