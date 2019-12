Spazio Arte, collettiva di Natale per salutare il 2019

GAVI — Un brindisi di Buone Feste anche dalla galleria Spazio Arte di Gavi, che chiude quest’anno con la Collettiva di Natale, in mostra fino al 29 dicembre con l’augurio di un prossimo 2020 ancora sotto il segno delle scoperte e degli orizzonti aperti dell’arte contemporanea.

La mostra accoglie il pubblico con un allestimento luminoso e attraversato dalla diversità fra i linguaggi espressivi, le contaminazioni tecniche e le scelte poetiche dei quattordici autori presenti, artisti locali e non solo che nella piccola associazione culturale gaviese si sono incontrati in questi anni, trovando nella familiarità della saletta in Galleria delle Chiacchiere, affacciata su Corte Zerbo, un porto di approdo, luogo di dialogo estetico e reciproca ispirazione. Appuntamento con opere di Lorenzo Bevegni, Carola Carrea, Ernestina Grosso, Alessandra Guenna, Bruna Marenzana, Giovanni Massolo, Pietro Perrera, Giorgio Romero, Chiara Scaglia, Giorgio Soldatini, Angelo Tovagliaro, Antonio Vasone, Carla Vanelli, Michele Varrecchione.

L’esposizione sarà aperta con l’orario consueto e con ingresso libero, da giovedì a domenica, dalle 16.00 alle 19.00.